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المحكمة تتجاهل طلب رد الفنان أحمد عز لها فى إثبات نسب توأم زينة

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المحكمة تتجاهل طلب رد الفنان أحمد عز لها فى إثبات نسب توأم زينة المحكمة تتجاهل طلب رد الفنان أحمد عز لها فى إثبات نسب توأم زينة

أحمد عز وزينة

قال مصدر قضائى إن محكمة الأسرة بمدينة نصر تجاهلت طلب رد هيئة المحكمة المقدم من دفاع الفنان أحمد عز فى قضية إثبات نسب توأم الفنانة زينة.

وكان دفاع الفنان أحمد عز قدم الجلسة الماضية يوم 26 فبراير الماضى طلب برد هيئة المحكمة التى تنظر قضيو اثبات نسب توأم الفنانة زينة ، والتى قررت تاجيلها إلى جلسة غد الخميس لتقرير الخبيرين النفسى والاجتماعى ورأي النيابة العامة.

وجاء بنص الدعوى القضائية التي أقامها محمد عبد الله المحامي، وكيلا عن وسام رضا إسماعيل الشهيرة بـ “زينة”، ضد أحمد عز الدين على عزت الشهير بالفنان أحمد عز، أن الاثنين تزوجا بتاريخ 15 يونيو قبل الماضي ودخل عز بـ “زينة” وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته حتى الآن، حسبما ذكرت صحيفة الدعوى، وأن الاثنين تعاشرا في بعد الزواج ثم غادر أحمد عز مصر متجهًا إلى أمريكا، وتم اللقاء بينهما هناك واستمرا لمدة 10 أيام يحتفلان بالزواج، وقبل حلول شهر رمضان عادا إلى مصر بعد أن مكثا في لندن “ترانزيت” 4 ساعات.

 

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