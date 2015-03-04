وزير التخطيط يستقبل رئيس جامعة قناة السويس لبحث سبل التعاون المشترك

عقد أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اجتماعًا مع الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، ذلك فى إطار تدعيم التعاون بين الوزارة والجامعة.

وقام الدكتور ممدوح غراب بعرض استعدادات جامعة القناة لاستضافة أسبوع شباب الجامعة المصرية والمقرر عقده أغسطس القادم، ووعد الدكتور أشرف العربى بدعم الوزارة لفعليات الاسبوع وخاصة فى إنشاء الملاعب والصالة المغطاة والقرية الرياضية المزمع إقامتها بالجامعة.

وأعرب الدكتور ممدوح غراب عن شكره للدكتور اشرف العربى وحرصه الشديد على تذليل العقبات الخاصة بالتمويل لبعض الانشاءات التعليمية بمقر الجامعة بالاسماعيلية وفرع العريش ودعم الوزارة لاسبوع شباب الجامعات المصرية والذى يجتمع فيه اكثر من 7 الاف شاب مصرى يمثلون الجامعات ويمارسون من خلاله جميع الانشطة الرياضية والثقافية.

وحضر اللقاء المحاسب سمير النجار مدير عام الشئون المالية والمحاسب طارق عفيفى بالادارة العامة للشئون المالية بجامعة قناة السويس.