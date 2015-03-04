إبطال مفعول قنبلة شديدة اﻻنفجار أمام الباب الخلفي لحي شرق‎ بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من إبطال مفعول قنبلة شديدة اﻻنفجار تم وضعها أمام الباب الخلفي لحى شرق والمؤدي ﻻستراحة رئيس الحى.

تلقى اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج، بلاغ يفيد العثور على قنبلة شديدة اﻻنفجار تم وضعها أمام الباب الخلفى ﻻستراحة رئيس حي شرق مدينة سوهاج.

وتم تكليف إدارة الحماية المدنية بالتعامل مع الجسم الغريب، بعد إغلاق الشوارع المؤدية للحى حيث تم استخدام خراطيم المياه فى التعامل مع القنبلة وتبين انها قنبلة شديدة اﻻنفعال وتحتوى على أجسام صلبة، وتم التحفظ على بقايا القنبلة وتحرر محضر بالواقعة.