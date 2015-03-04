رئيسة هيئة المعارض: قاعة المؤتمرات احترقت بالكامل ونحاول إنقاذ الموظفين

أكدت نجوى رشاد، رئيسة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، على عدم معرفة سبب حريق قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وأن الحريق شب فجأة فى القاعات.

وردت فى اتصال تليفونى لـ"اليوم السابع"، أن الأهم الآن هو إنقاذ أى من العاملين بالداخل وإطفاء الحريق.

وصرح مصدر مسئول من العاملين بمجلس إدارة الهيئة، أن قاعة المؤتمرات احترقت بالكامل فجأة، ولم نعرف حتى الآن السبب فى الحريق، إلا أن جميع موظفى هيئة المعارض على الجانب الآخر من قاعات المؤتمرات انتقلوا لإنقاذ جميع الموظفين واستطاعوا أن يخرجوا بالكامل من أرض المعارض.

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