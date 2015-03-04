"الكهرباء": استبعدنا 1128 موظفاً لتطهير الوزارة من العناصر الإخوانية

أكد الدكتور محمد اليمانى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الوزارة نجحت فى تطهير مراكز التحكم الإقليمية بالكامل من عناصر الإخوان الإرهابية، وفقاً للتقارير الأمنية التى تتلقها الوزارة.

وأضاف "اليمانى"، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الوزارة استبعدت ما يقرب من ألف موظف من مناصبهم المؤثرة على سير العمل بالوزارة، والتى توثر على وصول الخدمة للمواطن، وأهمها مركز التحكم القومى الرئيسى والمراكز الإقليمية.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن استبعاد هذا العدد من الموظفين ليس نهاية الأمر، ولكنهم مستمرون فى تطهير القطاع بالكامل من هذه العناصر التى تستهدف تخريب المنشآت الكهربائية والتأثير على الخدمة التى تصل للمواطن.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية استبعدت فى سبتمبر الماضى 1128 موظفا بالوزارة ينتمون لعناصر الإخوان، والذين وردت أسماؤهم فى كشوف التقارير الأمنية التى تم إرسالها للوزارة، وكان أبرزهم المهندس طلعت مصطفى مدير عام مركز التحكم القومى لشبكة الكهرباء الذى كان ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية و المهندس محمد حبيب نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وكان قرار استبعاد المهندس طلعت أبو زيد من منصبه لسببين، الأول ورود اسمه فى التقارير الأمنية التى توكد صلته بجماعة الإخوان الإرهابية، والثانى هو تقصيره فى الكارثة التى وقعت يوم الخميس 4 سبتمبر، والتى أغرقت مصر فى ظلام دامس، نتيجة خروج 8 آلاف ميجا وات، بسبب عطل فنى نتيجة خطأ بشرى.

وكان أيضاً من بين أهم القيادات الإخوانية الذين تم استبعادهم من مناصبهم بوزارة الكهرباء، بناءً على التقارير الأمنية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، هم مدير عام بالوادى الجديد ورئيس منطقة القناة لنقل الكهرباء ورئيس شركة نقل الكهرباء بالوجه القبلى وتم نقلهم لمناصب إدارية أقل أهمية وتأثيراً على القطاع.

وشملت أيضاً قائمة القيادات الإخوانية بالوزارة المهندس بركات سيف العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية الشركة المصرية، والمهندس حسن الرفاعى نائب رئيس شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، والمهندس هانى الشافعى رئيس منطقة القناة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس فتحى السيد رئيس شركة الوجة القبلى لإنتاج الكهرباء و المهندس محمد الشيخ رئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء.