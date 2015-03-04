أخبار عاجلة

مساء dmc - أسامة كمال :إعلان أمريكا إن مصر دولة آمنة على عكس تركيا ومصر لن تتقدم إلا بالإقتصاد -
كأس البرتغال: توقعات أداء فريقي تشافيس وفيتوريا جيماريش قبل لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال -
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو» -
طائرة الجيش تقصي الأهلي لملاقاة الزمالك في نهائي الكأس -
كأس البرتغال: تشافيس يسعى لكسر عقدة جيماريش -
خاص مع سيف: أحمد مجاهد .. فيلسوف الجبلاية يفتح جعبته -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الكهرباء": استبعدنا 1128 موظفاً لتطهير الوزارة من العناصر الإخوانية

Google+ Print
"الكهرباء": استبعدنا 1128 موظفاً لتطهير الوزارة من العناصر الإخوانية "الكهرباء": استبعدنا 1128 موظفاً لتطهير الوزارة من العناصر الإخوانية
أكد الدكتور محمد اليمانى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الوزارة نجحت فى تطهير مراكز التحكم الإقليمية بالكامل من عناصر الإخوان الإرهابية، وفقاً للتقارير الأمنية التى تتلقها الوزارة.

وأضاف "اليمانى"، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الوزارة استبعدت ما يقرب من ألف موظف من مناصبهم المؤثرة على سير العمل بالوزارة، والتى توثر على وصول الخدمة للمواطن، وأهمها مركز التحكم القومى الرئيسى والمراكز الإقليمية.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن استبعاد هذا العدد من الموظفين ليس نهاية الأمر، ولكنهم مستمرون فى تطهير القطاع بالكامل من هذه العناصر التى تستهدف تخريب المنشآت الكهربائية والتأثير على الخدمة التى تصل للمواطن.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية استبعدت فى سبتمبر الماضى 1128 موظفا بالوزارة ينتمون لعناصر الإخوان، والذين وردت أسماؤهم فى كشوف التقارير الأمنية التى تم إرسالها للوزارة، وكان أبرزهم المهندس طلعت مصطفى مدير عام مركز التحكم القومى لشبكة الكهرباء الذى كان ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية و المهندس محمد حبيب نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء .

وكان قرار استبعاد المهندس طلعت أبو زيد من منصبه لسببين، الأول ورود اسمه فى التقارير الأمنية التى توكد صلته بجماعة الإخوان الإرهابية، والثانى هو تقصيره فى الكارثة التى وقعت يوم الخميس 4 سبتمبر، والتى أغرقت مصر فى ظلام دامس، نتيجة خروج 8 آلاف ميجا وات، بسبب عطل فنى نتيجة خطأ بشرى.

وكان أيضاً من بين أهم القيادات الإخوانية الذين تم استبعادهم من مناصبهم بوزارة الكهرباء، بناءً على التقارير الأمنية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، هم مدير عام بالوادى الجديد ورئيس منطقة القناة لنقل الكهرباء ورئيس شركة نقل الكهرباء بالوجه القبلى وتم نقلهم لمناصب إدارية أقل أهمية وتأثيراً على القطاع.

وشملت أيضاً قائمة القيادات الإخوانية بالوزارة المهندس بركات سيف العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية الشركة المصرية، والمهندس حسن الرفاعى نائب رئيس شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، والمهندس هانى الشافعى رئيس منطقة القناة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس فتحى السيد رئيس شركة الوجة القبلى لإنتاج الكهرباء و المهندس محمد الشيخ رئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - أسامة كمال :إعلان أمريكا إن مصر دولة آمنة على عكس تركيا ومصر لن تتقدم إلا بالإقتصاد

مساء dmc - أسامة كمال :إعلان أمريكا إن مصر دولة آمنة على عكس تركيا ومصر لن تتقدم إلا بالإقتصاد

جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور)

جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور)

مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين

مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»