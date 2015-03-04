الأربعاء الأوروبي - فياريال يستدرج برشلونة .. لاتسيو ونابولي ينتقلان لحلبة الكأس

في الأسبوع الفاصل ما بين مباريات الذهاب والعودة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، تستمر إثارة منتصف الأسبوع في أوروبا من خلال مواجهات ساخنة أبرزها فياريال-برشلونة ولاتسيو-نابولي.

بطولات الكأس المحلية في بلدان أوروبا الكبرى تدخل مراحلها الحاسمة بمباريات صعبة وقوية في إسبانيا، إيطاليا، فرنسا وألمانيا، إلى جانب سبع مباريات أخرى في بطولة الدوري الإنجليزي تجرى مساء اليوم الأربعاء.

بعد ريال مدريد، حان وقت برشلونة

يستضيف فياريال فريق برشلونة في مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا، واضعا عيناه على الفوز بعد النتيجة الجيدة التي حققها أمام ريال مدريد في الدوري والتي صبت في مصلحة البلوجرانا.

فريق "الغواصات الصفراء" نجح في إشعال المنافسة على صدارة الدوري الإسباني بتقليصه للفارق بين ريال مدريد المتصدر وبرشلونة الوصيف إلى نقطتين فقط، والآن يطمح إلى الإطاحة بالبلوجرانا من مسابقة الكأس مستغلا الدفعة المعنوية الهائلة عقب تعادله مع بطل أوروبا والعالم في عقر داره.

المباراة تشهد عودة المدافع جيرار بيكيه إلى خط دفاع برشلونة بعد تغيبه عن لقاء جرانادا في الدوري بسبب الإيقاف.

لاتسيو-نابولي..صراع في حلبة أخرى

لاتسيو ونابولي يتصارعان بشراسة على المركز الثالث هذا الموسم في مسابقة الدوري الإيطالي من أجل احتلال أخر مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا في بطولة "الكالتشيو"..إذ يبتعد الثاني عن الأول بنقطتين فقط في المرتبة الثالثة.

وبعد فوز نابولي على لاتسيو في ملعب الأوليمبيكو بمدينة روما يناير الماضي في الدوري، يتجدد اللقاء على نفس الميدان في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا، والتي يحمل لقبها نابولي مع مدربه رافائيل بينيتيث.

لاتسيو يدخل المباراة بعد ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري بعكس نابولي، والذي خسر مؤخرا أمام تورينو 1-0.

سان جيرمان وفك "العقدة"

في فرنسا، الأمور لا تقل سخونة عن إيطاليا وإسبانيا..إذ سيستضيف باريس سان جيرمان فريق موناكو بدور الـ8 لمسابقة كأس فرنسا.

وإذا كانت أخر ست مباريات بين الفريقين قد انتهت بنتيجة التعادل وفشل زملاء زلاتان إبراهيموفيتش في الفوز على موناكو، فاليوم لابد من فائز حين يتواجه الناديان على ملعب "بارك دي برنس".

وتكتسي المباراة أهمية بالغة للناديين في ظل تصدر فريق ليون لمسابقة الدوري، وذلك لرغبة باريس سان جيرمان في تحقيق فوزه الأول على موناكو منذ عام 2008.

بايرن و"الثلاثية"

في مباراة سهلة نسبيا، يستضيف بايرن ميونيخ في دور الـ16 لكأس ألمانيا فريق إينتراخت براونشفيج، والذي ينشط في دوري الدرجة الثانية بألمانيا..ويسعى النادي البافاري من خلال هذه المباراة تأكيد منافسته بقوة على الثلاثية هذا الموسم.

ففي ظل تصدره لبطولة الدوري بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق فولفسبورج، وتسجيله 15 هدفا في آخر ثلاث مباريات بالمسابقة، يسعى النادي البافاري إلى فوز أخر كبير حتى وإن كان سيفتقد لخدمات كل من فيليب لام، تياجو ألكانتارا ومهدي بن عطية بسبب الإصابة.

إنجلترا، لا وقت للراحة

وفي إنجلترا، تستمر منافسات الدوري المحلي بإقامة سبع مباريات من الجولة 28 مساء الأربعاء، أبرزها الدربي اللندني بين ويست هام يونايتد وتشيلسي.

تشيلسي والذي توج مساء الأحد بأولى ألقابه هذا الموسم بالفوز بكأس الرابطة الإنجليزية على حساب توتنام 2-0، سيسعى لتأكيد تفوقه في بطولة الدوري حين يحل ضيفا على ويست هام..إذ يرغب في المحافظة على فارق النقاط الخمس في الصدارة بينه وبين الوصيف مانشستر سيتي، مع العلم أن البلوز لهم لقاءا مؤجلا قد يوسع الفارق إلى ثماني نقاط فيما بعد.

وستكون باقي المباريات في الدوري الإنجليزي كالتالي..

مانشستر سيتي وليستر سيتي، ليفربول وبيرنلي، نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد، توتنام وسوانزي سيتي، ستوك سيتي وإيفرتون، وكوينز بارك رينجرز في مواجهة أرسنال.