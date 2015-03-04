كلوب: ظننت أن رويس قد كسرت قدمه!

كشف يورجن كلوب مدرب بروسيا دورتموند أنه ظن للحظة أن لاعبه ماركو رويس قد تعرض لكسر في القدم حين خرج مصابا من أرضية الملعب في مباراة الفريق أمام دينامو دريسدين.

كلوب والذي قاد دورتموند للفوز 2-0 على مضيفه دينامو دريسدين في دور الـ16 من كأس ألمانيا مساء الثلاثاء، أفصح في المؤتمر الصحفي عن لحظة الخوف التي عاشها حين غادر رويس الملعب مصابا.

قال لاعب ومدرب نادي ماينز الألماني السابق لشبكة (سكاي سبورتس):"كنت غاضبا جدا لحظة خروج رويس من الملعب".

واستدرك "الكل نظر إلي وكأن قدمه قد كسرت!"

وأضاف "أنا شخص بسيط، ولذلك صدقتهم حين نظروا إلي هكذا وكأن اللاعب قد تعرض لإصابة بالغة".

وأردف "أتمنى بعد ذلك إخباري مبكرا أن الأمر مجرد كدمة في القدم".

وأتم "في النهاية نحن سعداء لأن رويس تعرض لكدمة فقط".

وسيحل دورتموند مع مدربه يورجن كلوب ضيفا على نادي هامبورج يوم السبت القادم في الجولة 24 من الدوري الألماني، ويحتل الفريق حاليا المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

ويبتعد "أسود الفستيفاليا" عن المراكز الأربعة الأولى في "البوندزليجا" المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بثماني نقاط فقط.