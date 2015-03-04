تقارير - شابي يزامل فرانك لامبارد الموسم المقبل

أكدت تقارير إعلامية إسبانية أن لاعب برشلونة شابي هيرنانديز سيرحل إلى فريق نيويورك سيتي الموسم المقبل ليزامل النجم الإنجليزي فرانك لامبارد.

شابي والذي كان قاب قوسين أو أدنى من مغادرة البلوجرانا مطلع الموسم الحالي، حسم قراره بشأن الموسم المقبل وفقا لتقرير إذاعة (كادينا سير) الإسبانية.

أكد التقرير أن المفاوضات قد تمت بالفعل وأن شابي سوف يرحل إلى الدوري الأمريكي مع نهاية الموسم الحالي، وأن اللاعب يشعر براحة لهذا القرار..إذ سيلعب في فريق واحد مع لامبارد وزميله السابق في برشلونة والمنتخب الإسباني ديفيد بيا.

وذكر التقرير أن بإمكان فريق مانشستر سيتي أن يستعين باللاعب البالغ من العمر 35 عاما كما فعل الموسم الحالي مع نجم تشيلسي السابق فرانك لامبارد.

ويذكر أن الفريق الأمريكي نيويورك سيتي هو من ضمن الأندية التي تمتلكها مجموعة "سيتي لكرة القدم"، والتي تضم أيضا ناديي مانشستر سيتي الإنجليزي وميلبورن سيتي الأسترالي.