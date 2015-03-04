أخبار عاجلة

مساء dmc - أسامة كمال :إعلان أمريكا إن مصر دولة آمنة على عكس تركيا ومصر لن تتقدم إلا بالإقتصاد -
كأس البرتغال: توقعات أداء فريقي تشافيس وفيتوريا جيماريش قبل لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال -
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو» -
طائرة الجيش تقصي الأهلي لملاقاة الزمالك في نهائي الكأس -
كأس البرتغال: تشافيس يسعى لكسر عقدة جيماريش -
خاص مع سيف: أحمد مجاهد .. فيلسوف الجبلاية يفتح جعبته -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقارير - شابي يزامل فرانك لامبارد الموسم المقبل

Google+ Print
تقارير - شابي يزامل فرانك لامبارد الموسم المقبل تقارير - شابي يزامل فرانك لامبارد الموسم المقبل

أكدت تقارير إعلامية إسبانية أن لاعب برشلونة شابي هيرنانديز سيرحل إلى فريق نيويورك سيتي الموسم المقبل ليزامل النجم الإنجليزي فرانك لامبارد.

شابي والذي كان قاب قوسين أو أدنى من مغادرة البلوجرانا مطلع الموسم الحالي، حسم قراره بشأن الموسم المقبل وفقا لتقرير إذاعة (كادينا سير) الإسبانية.

أكد التقرير أن المفاوضات قد تمت بالفعل وأن شابي سوف يرحل إلى الدوري الأمريكي مع نهاية الموسم الحالي، وأن اللاعب يشعر براحة لهذا القرار..إذ سيلعب في فريق واحد مع لامبارد وزميله السابق في برشلونة والمنتخب الإسباني ديفيد بيا.

وذكر التقرير أن بإمكان فريق مانشستر سيتي أن يستعين باللاعب البالغ من العمر 35 عاما كما فعل الموسم الحالي مع نجم تشيلسي السابق فرانك لامبارد.

ويذكر أن الفريق الأمريكي نيويورك سيتي هو من ضمن الأندية التي تمتلكها مجموعة "سيتي لكرة القدم"، والتي تضم أيضا ناديي مانشستر سيتي الإنجليزي وميلبورن سيتي الأسترالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع