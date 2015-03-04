نصري: ريال مدريد أرادني قبل الانتقال لأرسنال

أكد سمير نصري لاعب مانشستر سيتي أنه كان مطلوبا من قبل نادي ريال مدريد عندما كان يلعب في صفوف أوليمبيك مارسيليا.

نصري والذي انتقل إلى أرسنال صيف 2008، كشف عن رغبة الفريق الملكي في التعاقد معه قبل انتقاله للدوري الإنجليزي.

وكان نصري قد لعب لأرسنال ثلاثة مواسم قبل أن ينضم لنادي منشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي حاليا.

تحدث صاحب الـ27 عاما لصحيفة (لو ديس سبورت) الفرنسية قائلا:"ريال مدريد أرادني حين كنت في مارسيليا".

واستدرك"كنت ألعب وقتها مع فرانك ربيري في فريق واحد".

وأضاف"كانت هناك مفاوضات بالفعل من أجل ضمي، لكن الأمور لم تسر على ما يرام لأن الإدارة رفضت رحيلي أنا وربيري في نفس الوقت".

وأردف"بلا شك ريال مدريد هو ناد كبير، وأنا فخور لكونه أراد التعاقد معي يوما ما".

وأتم"هذه هي الحياة، ليست كل الفرص التي تسنح لك تأتي على النحو الذي تريده أو ترغب به".

يذكر أن نصري حقق أربع بطولات مع فريق مانشستر سيتي حتى الآن، منها لقبين في مسابقة الدوري الإنجليزي.