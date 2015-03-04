رئيس البرلمان الإيراني يهدد إسرائيل : إذا أردتم جربوا اقتربوا عسكريًا منا

وصف رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) علي لاريجاني، اليوم الأربعاء، خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي بأنه “مسرحية سياسية”.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول :”إذا کانت إسرائيل أو الكونجرس يرغبان في رؤيةإسرائيل مقعدة ، فليجربا العمل العسكري ، وسوف يلقيان ردا ساحقا وشاملا من قبل القوات المسلحة الإيرانية”.

ووصف لاريجاني الخطاب بأنه “مسرحية سياسية” واعتبر أنه يكشف “حالة القلق التي أصابت الكيان الصهيوني المزيف”. وقال :”استدلالات نتنياهو ترکز حول أن إيران التي تحملت ظروف الحظر لا تزال دولة مؤثرة ولديها نفوذ علي دول المنطقة وأن قوة إيران الاقتصادية ستزداد لو تحقق الاتفاق”.

وأضاف :”الملفت أن الذي يبدي القلق بشأن النووي الإيراني هو الذي يمتلك مئتي رأس نووي !..”.