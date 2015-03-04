أخبار عاجلة

مساء dmc - أسامة كمال :إعلان أمريكا إن مصر دولة آمنة على عكس تركيا ومصر لن تتقدم إلا بالإقتصاد -
كأس البرتغال: توقعات أداء فريقي تشافيس وفيتوريا جيماريش قبل لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال -
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو» -
طائرة الجيش تقصي الأهلي لملاقاة الزمالك في نهائي الكأس -
كأس البرتغال: تشافيس يسعى لكسر عقدة جيماريش -
خاص مع سيف: أحمد مجاهد .. فيلسوف الجبلاية يفتح جعبته -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

رئيس البرلمان الإيراني يهدد إسرائيل : إذا أردتم جربوا اقتربوا عسكريًا منا

Google+ Print
رئيس البرلمان الإيراني يهدد إسرائيل : إذا أردتم جربوا اقتربوا عسكريًا منا رئيس البرلمان الإيراني يهدد إسرائيل : إذا أردتم جربوا اقتربوا عسكريًا منا

علي لاريجاني – ارشيفية

وصف رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) علي لاريجاني، اليوم الأربعاء، خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي بأنه “مسرحية سياسية”.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول :”إذا کانت إسرائيل أو الكونجرس يرغبان في رؤيةإسرائيل مقعدة ، فليجربا العمل العسكري ، وسوف يلقيان ردا ساحقا وشاملا من قبل القوات المسلحة الإيرانية”.

ووصف لاريجاني الخطاب بأنه “مسرحية سياسية” واعتبر أنه يكشف “حالة القلق التي أصابت الكيان الصهيوني المزيف”. وقال :”استدلالات نتنياهو ترکز حول أن إيران التي تحملت ظروف الحظر لا تزال دولة مؤثرة ولديها نفوذ علي دول المنطقة وأن قوة إيران الاقتصادية ستزداد لو تحقق الاتفاق”.

وأضاف :”الملفت أن الذي يبدي القلق بشأن النووي الإيراني هو الذي يمتلك مئتي رأس نووي !..”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا