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أمن الإسكندرية يلقي القبض على متهمين بتجارة سلع مجهولة المصدر

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أمن الإسكندرية يلقي القبض على متهمين بتجارة سلع مجهولة المصدر أمن الإسكندرية يلقي القبض على متهمين بتجارة سلع مجهولة المصدر

مديرية أمن الإسكندرية_أرشيفية

فى إطار جهود مديرية أمن الإسكندرية لضبط القضايا التموينية ، وردت معلومات لضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بالتنسيق مع ضباط إدارة البحث الجنائي تفيد قيام كل من “عبد الستار ناجي عريف”،35عاما، تاجر مقيم دائرة قسم برج العرب، و”شريف محمود واعر شندي” 29 عاما تاجر مقيم دائرة قسم برج العرب.

بممارسة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالسلع مجهولة المصدر متخذان من مسكنهما مكاناً لتخزين كميات كبيرة من السجائر أجنبية الصنع المهربة والغير، مسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية والغير خاضعة للفحص الصحي والإشعاعي.

و قام ضباط الإدارة بمأمورية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي استهدفت المخزنين وتم ضبط المتهم الأول وضبط الآتي عـــدد”511 كرتونه سجائر ماركة ” كيلوباترا بوكس ” أجنبية الصنع مقلده ومغشوشة منسوب إنتاجها  للشركة الشرقية للدخان”،و “156 كرتونه سجائر ماركة ” كيلوباترا جولدن ” أجنبية الصنع مقلده ومغشوشة منسوب إنتاجها للشركة الشرقية للدخان”.

و”204 كرتونه سجائر ماركة ” أمريكان – كارلا ” أجنبية الصنع مجهولة المصدر، بإجمالي ” 871 ” كرتونه بداخل كل كرتونه ” 50 ” خرطوشة بإجمالي ” 435500 ” علبة سجائر تقدر قيمتهم بمبلغ إثنين مليون جنيه تقريباً ، وجاري تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة.

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