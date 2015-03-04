"الإحصاء": ارتفاع نزلاء الفنادق السياحية لـ10.2 مليون سائح خلال 2013

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد نزلاء الفنادق والقرى السياحية بنسبة 4.3 % ليبلغ 10,2 مليون نزيل عام 2013، مقابل 9,7 مليون نزيل عام 2012، مرجعاً ذلك إلى تحسن الأوضاع الأمنية، وزيادة الأنشطة الثقافية والعلمية، فيما انخفض عدد ليالى الإقامة للنزلاء بنسبة 0,7 %، ليبلغ 33,8 مليون ليلة عام 2013 مقابل 34 مليون ليلة عام 2012.

وأوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى بيان صحفى صادر عنه ظهر اليوم الأربعاء، أن القطاع الخاص جاء فى المقدمة من حيث عدد النزلاء بالفنادق والقرى السياحية بـ 9,6 مليون نزيل، يليه القطاع العام "الأعمال العام"بـ 314,3 ألف نزيل، يليه القطاع الحكومى بـ 130 ألف نزيل، ثم الفنادق العائمة بالقطاع الخاص بـ 89,8 ألف نزيل، وأخيراً الفنادق العائمة بالقطاع العام "الأعمال العام" بـ 3,7 ألف نزيل.

ولفت بيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن القطاع الخاص جاء بالمرتبة الأولى، من حيث عدد ليالى الإقامة، بـ 32,49 مليون ليلة، يليه القطاع العام "الأعمال العام" بـ 473 ألف ليلة، يليه الفنادق العائمة بالقطاع الخاص بـ 431 ألف ليلة، ثم فنادق القطاع الحكومى بـ 384 ألف ليلة، وأخيراً الفنادق العائمة بالقطاع العام "الأعمال العام" بـ 14 ألف ليلة.