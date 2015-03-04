"اتصالات الإمارات" تطالب الحكومة بتوفير باقى الترددات لشبكتها فى مصر

أكد أحمد عبد الكريم جلفار، رئيس مجموعة اتصالات الإمارات ونائب رئيس الاتحاد العالمى للهواتف المحمولة GSMA، أنه بحث مع وزير الاتصالات، المهندس عاطف حلمى، خطة تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر

وأوضح "جلفار"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش "المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة الذى تستضيفه مدينة برشلونة"، أنه بحث أيضاً مع الوزير توفير باقى الترددات الخاصة بشركة اتصالات مصر المملوكة بنسبة ٦٦% للحكومة الإماراتية.

وحول موقف الشركة الإماراتية من الترخيص الموحد للاتصالات، أكد أنه موضوع يطول الحديث به ولم يدل بأية تفاصيل.

وكان المهندس سعيد الهاملى، الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، قد أكد لليوم السابع، فى أكتوبر الماضى، أن الشركة طلبت من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الحصول على 5 ميجا بترددات الجيل الثالث تحت الحيز الترددى 2.1 جيجا هيرتز.

وأوضح "الهاملى" أن الشركة طلبت أيضاً من الجهاز 5 ميجا من ترددات تحت الجيل الثانى لتحسين جودة الخدمة المقدمة.

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