بالصور والفيديو: محمد بن راشد يطلق مشروع «متحف المستقبل»

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه في تويتر اليوم عن إطلاق مشروع "متحف المستقبل" الذي يضم مختبرات للابتكار ومتحف دائم لاختراعات المستقبل.

وذكر سموه في سلسلة من التغريدات أن متحف المستقبل سيكون بيئة متكاملة لاختبار الأفكار وتطوير نماذج تطبيقية لها وتمويلها وتسويقها وسيكون مفتوحا لجميع المبتكرين في منطقتنا.

وأضاف: أن متحف المستقبل سيقدم دورات بحثية متقدمة وسيكون مركزا للتنبؤ باتجاهات المستقبل في عالمنا وسنستقطب من خلاله أفضل العقول لتطوير مستقبلنا.

وقال سموه: "متحف المستقبل هو خطوة ستتبعها خطوات .. وهو بداية ستتبعها إنجازات بإذن الله".

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