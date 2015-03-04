أخبار عاجلة

مساء dmc - أسامة كمال :إعلان أمريكا إن مصر دولة آمنة على عكس تركيا ومصر لن تتقدم إلا بالإقتصاد -
كأس البرتغال: توقعات أداء فريقي تشافيس وفيتوريا جيماريش قبل لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال -
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو» -
طائرة الجيش تقصي الأهلي لملاقاة الزمالك في نهائي الكأس -
كأس البرتغال: تشافيس يسعى لكسر عقدة جيماريش -
خاص مع سيف: أحمد مجاهد .. فيلسوف الجبلاية يفتح جعبته -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

"تموين الإسكندرية" تضبط كميات كبيرة من السجائر المقلدة والمغشوشة

Google+ Print
"تموين الإسكندرية" تضبط كميات كبيرة من السجائر المقلدة والمغشوشة "تموين الإسكندرية" تضبط كميات كبيرة من السجائر المقلدة والمغشوشة
تمكن ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بالإسكندرية بالتنسيق مع ضباط إدارة البحث الجنائى تفيد قيام كل من "عبد الستار. ن.ع" 35 سنة تاجر مقيم دائرة قسم برج العرب، و "شريف. م.ش" 29 سنة تاجر مقيم دائرة قسم برج العرب، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالسلع مجهولة المصدر متخذان من مسكنهما مكاناً لتخزين كميات كبيرة من السجائر الأجنبية الصنع مهربة وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية وغير خاضعة للفحص الصحى والإشعاعى.

قام ضباط الإدارة بمأمورية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى استهدفت المخزنين، وتم ضبط المتهم الأول وضبط عـــدد 511 كرتونة سجائر ماركة "كليوباترا بوكس" أجنبية الصنع مقلدة ومغشوشة منسوب إنتاجها للشركة الشرقية للدخان، و156 كرتونة سجائر ماركة "كليوباترا جولدن" أجنبية الصنع مقلدة ومغشوشة ومنسوب إنتاجها للشركة الشرقية للدخان، و204 كراتين سجائر ماركة "أمريكان- كارلا" أجنبية الصنع مجهولة المصدر، بإجمالى "871" كرتونة بداخل كل كرتونه "50" خرطوشة بإجمالى "435500" علبة سجائر تقدر قيمتها بمبلغ اثنين مليون جنيه تقريباً، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ

التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ