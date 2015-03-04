"تموين الإسكندرية" تضبط كميات كبيرة من السجائر المقلدة والمغشوشة

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بالتنسيق مع ضباط إدارة البحث الجنائى تفيد قيام كل من "عبد الستار. ن.ع" 35 سنة تاجر مقيم دائرة قسم برج العرب، و "شريف. م.ش" 29 سنة تاجر مقيم دائرة قسم برج العرب، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالسلع مجهولة المصدر متخذان من مسكنهما مكاناً لتخزين كميات كبيرة من السجائر الأجنبية الصنع مهربة وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية وغير خاضعة للفحص الصحى والإشعاعى.

قام ضباط الإدارة بمأمورية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى استهدفت المخزنين، وتم ضبط المتهم الأول وضبط عـــدد 511 كرتونة سجائر ماركة "كليوباترا بوكس" أجنبية الصنع مقلدة ومغشوشة منسوب إنتاجها للشركة الشرقية للدخان، و156 كرتونة سجائر ماركة "كليوباترا جولدن" أجنبية الصنع مقلدة ومغشوشة ومنسوب إنتاجها للشركة الشرقية للدخان، و204 كراتين سجائر ماركة "أمريكان- كارلا" أجنبية الصنع مجهولة المصدر، بإجمالى "871" كرتونة بداخل كل كرتونه "50" خرطوشة بإجمالى "435500" علبة سجائر تقدر قيمتها بمبلغ اثنين مليون جنيه تقريباً، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.