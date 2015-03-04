القبض على عاطلين تخصصا فى سرقة السيارات بمدينة نصر

تمكن ضباط المباحث بمدينة نصر من القبض على عاطلين لاتهامهما بسرقة السيارات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بدائرة القسم، حيث تمكنوا من ضبط كل من "عادل .ح" 37 سنة عاطل ومقيم بالبساتين و"أحمد .م" 32 سنة عاطل ومقيم فيصل بالجيزة حال استقلالهما السيارة رقم م ه ق 482 والمبلغ بسرقتها.

وبمناقشتهما اعترفا بسرقة السيارة، وباستدعاء مالك السيارة تعرف عليها، واتهمهما بالسرقة، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بسرقة 11 سيارة أخرى، وأقرا بقيامهما بإعادة السيارات لمالكيها عقب المساومة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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