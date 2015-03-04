موظف يقتل طفلته خنقا بمدينة نصر ويبلغ الشرطة عن الجريمة

أنهى موظف حياة طفلته البالغة من العمر 3 سنوات خنقا وقتلها داخل شقته فى مدينة نصر، بعدما استغل خروج زوجته لزيارة بعض أقربائها ثم اتصل بالشرطة، عقب ارتكابه الواقعة، وأبلغ عن نفسه، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم يعانى من انفصام فى الشخصية، وتباشر نيابة مدينة نصر برئاسة أحمد شورب التحقيق فى الواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى العميد عصام العزب مفتش مباحث غرب بلاغا من شرطة النجدة يفيد تلقيها اتصالا هاتفيا من شخص يبلغ عن جريمة قتل ارتكبها داخل شقته، وانتقل على الفور النقيب أحمد الشافعى رئيس التحقيقات بقسم شرطة أول مدينة نصر لمكان الشقة، وتبين من المعاينة أن الطفلة ملقاة على الأرض والمتهم يعترف بأنه قتلها.

كما تبين من التحريات أن المتهم يعانى من مرض انفصام فى الشخصية، واستغل خروج زوجته لزيارة بعض أقربائها ودخل غرفة طفلته رقية أ 3 سنوات وخنقها بيده حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ثم بلغ عن نفسه للشرطة.