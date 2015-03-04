أخبار عاجلة

مساء dmc - أسامة كمال :إعلان أمريكا إن مصر دولة آمنة على عكس تركيا ومصر لن تتقدم إلا بالإقتصاد -
كأس البرتغال: توقعات أداء فريقي تشافيس وفيتوريا جيماريش قبل لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال -
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو» -
طائرة الجيش تقصي الأهلي لملاقاة الزمالك في نهائي الكأس -
كأس البرتغال: تشافيس يسعى لكسر عقدة جيماريش -
خاص مع سيف: أحمد مجاهد .. فيلسوف الجبلاية يفتح جعبته -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

موظف يقتل طفلته خنقا بمدينة نصر ويبلغ الشرطة عن الجريمة

Google+ Print
موظف يقتل طفلته خنقا بمدينة نصر ويبلغ الشرطة عن الجريمة موظف يقتل طفلته خنقا بمدينة نصر ويبلغ الشرطة عن الجريمة
أنهى موظف حياة طفلته البالغة من العمر 3 سنوات خنقا وقتلها داخل شقته فى مدينة نصر، بعدما استغل خروج زوجته لزيارة بعض أقربائها ثم اتصل بالشرطة، عقب ارتكابه الواقعة، وأبلغ عن نفسه، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم يعانى من انفصام فى الشخصية، وتباشر نيابة مدينة نصر برئاسة أحمد شورب التحقيق فى الواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى العميد عصام العزب مفتش مباحث غرب بلاغا من شرطة النجدة يفيد تلقيها اتصالا هاتفيا من شخص يبلغ عن جريمة قتل ارتكبها داخل شقته، وانتقل على الفور النقيب أحمد الشافعى رئيس التحقيقات بقسم شرطة أول مدينة نصر لمكان الشقة، وتبين من المعاينة أن الطفلة ملقاة على الأرض والمتهم يعترف بأنه قتلها.

كما تبين من التحريات أن المتهم يعانى من مرض انفصام فى الشخصية، واستغل خروج زوجته لزيارة بعض أقربائها ودخل غرفة طفلته رقية أ 3 سنوات وخنقها بيده حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ثم بلغ عن نفسه للشرطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365