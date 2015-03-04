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القبض على 4 من الصبية سرقوا 15 شاشة كمبيوتر من مدرسة ثانوى ببورسعيد

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القبض على 4 من الصبية سرقوا 15 شاشة كمبيوتر من مدرسة ثانوى ببورسعيد القبض على 4 من الصبية سرقوا 15 شاشة كمبيوتر من مدرسة ثانوى ببورسعيد
ألقى رجال مباحث بورسعيد القبض على 4 من الصبية سرقوا 15 جهاز حاسب آلى من داخل مدرس القناة الثانوية للبنين فجرا، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيق.

أثناء مرور الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة المناخ فجرا لتفقد الحالة الأمنية شاهد بعض الصبية يقوم أحدهم بتسلق سور مدرسة القناة الثانوية بنين، بينما يقوم الثانى بإمداد ثالث بشاشات كمبيوتر ووضعها داخل تروسيكل.

على الفور توجه ناحيتهم والقوة المرافقة وتمكنوا من ضبط الثلاثة وضبط الرابع داخل المدرسة حيث تبين وجود 15 شاشة حاسب آلى.

وبمناقشتهم اعترفوا بسرقة الشاشات التى عثرت بحوزتهم من داخل معمل بالمدرسة عن طريق فسخ قفل باب المعمل باستخدام مادة كاوية.

تم استدعاء أمين معمل المدرسة، وتعرف على المضبوطات، وقرر أنها عهدة معمل المدرسة واتهمهم بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365