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القبض على سيدة وفتاة متهمتين بترويج الهيروين فى الإسماعيلية

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القبض على سيدة وفتاة متهمتين بترويج الهيروين فى الإسماعيلية القبض على سيدة وفتاة متهمتين بترويج الهيروين فى الإسماعيلية
ألقت وحدة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية القبض على سيدة وفتاة من المنصورة، متهمتين بترويج مخدر الهيروين، بمنطقة موقف سيارات الأجرة.

وقال بيان أمنى إن تحريات المباحث توصلت إلى معلومات عن السيدة والفتاة وترددهما على منطقة موقع سيارات الأجرة بين المحافظات، لترويج مخدر الهيروين، وألقى القبض عليهما وبحوزتهما "147 جراما" من المخدر.

وأضاف البيان، أن حملة مشتركة بين وحدة مباحث قسم ثالث وقسم مكافحة المخدرات، ألقت القبض على "رحاب ج. م" 35 سنة من مدينة المنصورة، و"ميرنا.ى. ش" 17 سنة، واعترفتا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وأحيلتا للنيابة للتحقيق .

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