القبض على خارجين عن القانون فى حملة أمنية بالإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول الرمل بالإسكندرية من ضبط "السيد ع.ع" 39 سنة، بدون عمل، مقيم دائرة القسم بحوزته بندقيه خرطوش ماركة فرانكو عيار 12 وعدد 33 طلقة عيار 9 مم وسلاح أبيض مطواة "بدون ترخيص".

أقر المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، واتخذت إجراءات النشر عن البندقية، وتحرر المحضر جنايات القسم، وجارى العرض على النيابة.

كما تمكن الملازم أول محمد صقر محمود الضابط بإدارة البحث الجنائى المعين خدمة تأمين طريق المحور من ضبط "أحمد.ر.م" 34 سنة، محام، مقيم دائرة قسم الجمرك المحكوم عليه فى القضية جنايات قسم شرقى "مخدرات" غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات، والقضية رقم جنايات قسم أول العامرية "مخدرات" غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات، وجارى التنفيذ عليه.