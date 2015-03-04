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إصابة 20 من العمال الزراعيين إثر انقلاب سيارتهم بوادى النطرون فى البحيرة

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إصابة 20 من العمال الزراعيين إثر انقلاب سيارتهم بوادى النطرون فى البحيرة إصابة 20 من العمال الزراعيين إثر انقلاب سيارتهم بوادى النطرون فى البحيرة
أصيب اليوم 20 من العمال الزراعيين إثر انقلاب سيارة «نقل» بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى عند منطقة وادى النطرون بالبحيرة.

وكان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارًا بالحادث من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، وتبين انقلاب سيارة «نقل» عند الكيلو «133» بالطريق المشار إليه.
>وأسفر الحادث عن إصابة 20 من العمال الزراعيين وتم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون.
>من جانبه أكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحةبالبحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على استقرار حالة معظم المصابين مع وجود 3 حالات حرجة، سيتم إجراء عمليات جراحية لها بشكل عاجل .

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