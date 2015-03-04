مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا: نقدر دور مصر الداعم للحل السياسى

أكد برناردينو ليون المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا أن مصر هى دولة جوار مهمة بالنسبة لليبيا وتلعب دورا مهما للغاية، معتبرا أن مساندة مصر للحل السياسى فى ليبيا يعد أمرا بالغ الأهمية.

وقال ليون - فى تصريحات صحفية قبيل مغادرته القاهرة فى ختام زيارة استغرقت يوما واحدا - إن "مصر تقوم بدور نشط وفعال فى دعم مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا والحوار السياسى وهذا أمر مهم، لأن مصر تقوم بدور كبير فى ليبيا وأن مصر هى اللاعب الأهم فى المنطقة".

وحول زيارته الحالية إلى القاهرة.. أوضح المبعوث الأممى أنه عقد خلال زيارته اجتماعا مطولا مع السفير أسامة المجدوب مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار وعدد من مسئولى الوزارة، حيث تم بحث تطورات الأوضاع فى ليبيا وبشكل خاص اجتماع الحوار السياسى بين الأطراف الليبية والمقرر غدا الخميس بالمغرب.

وأشار إلى أن مصر تدعم الجهود المبذولة من أجل التوصل لمخرج سياسى للأزمة الليبية باعتبار ذلك يعد السبيل الوحيد لوضع نهاية للأزمة التى تشهدها فى ليبيا، بالإضافة إلى أنه تم تناول الوضع بشكل عام فى البلاد.

وأضاف ليون أنه "تم كذلك مناقشة قضية الإرهاب التى تشغل بشكل كبير الحكومة المصرية وخاصة بعد مقتل 21 من المواطنين المصريين على يد تنظيم داعش الإرهابى بليبيا، وهو الحادث الذى أدانته منظمة الأمم المتحدة".

وأوضح أن الأمم المتحدة تدرك تماما أن ما تعرض لها المواطنون المصريون فى ليبيا يعد جريمة تتطلب من المجتمع الدولى أن يقوم بتحرك فعال ضد الإرهاب.

وأكد المبعوث الدولى إلى ليبيا مجددا على أن الحوار يعد الوسيلة الوحيدة المجدية لإيجاد حل سلمى للأزمة السياسية التى تمر بها ليبيا ووضع حد نهائى للنزاع العسكرى الذى سبب الكثير من المعاناة للشعب الليبى.