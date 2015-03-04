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مصلحة السجون توافق على نقل 144 نزيلًا لسجون قرب أماكن إقامة أسرهم

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مصلحة السجون توافق على نقل 144 نزيلًا لسجون قرب أماكن إقامة أسرهم مصلحة السجون توافق على نقل 144 نزيلًا لسجون قرب أماكن إقامة أسرهم
وافق قطاع مصلحة السجون على نقل 144 نزيلا من محبسهم إلى سجون أخرى بالقرب من محل إقامة ذويهم، وذلك حرصًا على مراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى للمسجونين وذويهم.

وكان مركز خدمة المواطنين بقطاع السجون قد تلقى 4308 التماسات من أسر النزلاء المحبوسين يفيد رغبتهم فى إيجاد حلول لمشكلاتهم لنقل ذويهم من السجون المودعين فيها إلى سجون أخرى بالقرب من محال إقامتهم، وذلك لتخفيف الأعباء عليهم.


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