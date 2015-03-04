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ضبط خفير خصوصى لزراعته حديقة فيلا عميد شرطة بانجو فى الشرقية

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ضبط خفير خصوصى لزراعته حديقة فيلا عميد شرطة بانجو فى الشرقية ضبط خفير خصوصى لزراعته حديقة فيلا عميد شرطة بانجو فى الشرقية
تلقى العميد عاطف الشاعر رئيس مباحث مديرية أمن الشرقية، إخطارا من الرائد حسام حسين رئيس مباحث الإبراهيمية، يفيد بضبط "عادل.إ.أ" 51 سنة خفير خصوصى، لزراعته حديقة فيلا عميد شرطة حالى بمديرية أمن الشرقية، بنبات البانجو، وتحرر المحضر رقم 519 لسنة 2015 إدارى المركز، وجار العرض على نيابة الإبراهيمية، للتحقيق بمعرفة بيتر أدمون وكيل أول النيابة برئاسة أمير سويلم وبإشراف المستشار هانى تاج الدين المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

وتبين من التحقيقات أن مركز شرطة الإبراهيمية تلقى بلاغا من "عميد شرطة" يفيد بقيام الخفير الخاص بالتنقيب عن الآثار بالفيلا، بالإضافة إلى اكتشاف العميد مساحة كبيرة بحديقة الفيلا منزرعة بنبات البانجو.

كما كشفت التحريات أن عميد الشرطة يتردد على الفيلا بين الوقت والآخر وعثرت الأجهزة الأمنية على أدوات تنقيب عن الآثار.


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