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وزير التعليم: إرسال خطابات ترشيح بأسماء الـ30 ألف معلم للمديريات

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وزير التعليم: إرسال خطابات ترشيح بأسماء الـ30 ألف معلم للمديريات وزير التعليم: إرسال خطابات ترشيح بأسماء الـ30 ألف معلم للمديريات
ترأس الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، اجتماع لجنة مسابقة الـ30 ألف معلم، التى أعلن عنها رئيس الجمهورية فى عيد المعلم، للوقوف على ما تم الانتهاء منه بشأن إجراءات تعيين عدد (30.000) معلم بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

ووجه وزير التربية والتعليم، حسب بيان صادر عن الوزارة، بعمل (إخطار ترشيح) بأسماء المتقدمين على حسب ترتيبهم وفق تخصصاتهم، وإرساله إلى المديريات التعليمية؛ لتتولى بدورها القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، لإنهاء إجراءات التعاقد على وظيفة معلم مساعد للمتقدمين المستوفين للشروط الواردة بأحكام القانون رقم 155 وتعديلاته.

وأصدر وزير التربية والتعليم تعليماته، خلال الاجتماع، بأن يتم الإعلان عن ترتيب المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها فى كل تخصص، وفقًا للمعايير الواردة بالقانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته.

كما وجه وزير التربية والتعليم بأن يتم الإعلان عن تنفيذ برنامج تأهيلى لمدة أسبوعين بمعرفة الأكاديمية المهنية للمعلمين بكافة فروعها على مستوى الجمهورية الذين سيتم التعاقد معهم، وذلك تهيئةً لممارستهم التدريس.

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مصر 365