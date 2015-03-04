دار الإفتاء: الزواج لا ينعقد بطريق الفيديو كونفرانس

رصد مرصد فتاوى التكفير والآراء الشاذة بدار الإفتاء المصرية دعوات أطلقها تنظيم "منشقى القاعدة" الإرهابى المعروف بـ"داعش"، عبر مواقعهم الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى، وجهوها للفتيات للزواج من عناصر متطرفة بالتنظيم عن طريق "الفيديو كونفرانس"، تمهيدًا لسفرهم إلى مناطق تواجد التنظيم الإرهابى.

وأكدت دار الإفتاء المصرية فى فتوى لها أن الزواج لا ينعقد بطريق الفيديو كونفرانس، لما يكتنفه الكثير من أوجه العيوب التى يتعيب بها العقد مما يتصل بمبدأ الرضا على وجهه الحقيقى الذى دلت عليه نصوص الشرع، فضلا عن حضور الشهود ومعاينتهم لكل مقومات العقد.