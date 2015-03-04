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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط حراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلى

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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط حراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلى عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط حراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلى
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية، فى القدس أن قرابة 25 مستوطنا شاركوا فى عملية الاقتحام وحاولوا اقتحام المصلى القبلى، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال انتشرت بشكل كثيف داخل وخارج المسجد الأقصى خلال عملية اقتحام المستوطنين وجولاتهم الاستفزازية فى باحاته.
>وأحبط التواجد الكبير والمكثف للمصلين من تنفيذ "منظمات الهيكل" المزعوم مخططات وفعاليات تلمودية خاصة فى المسجد الاقصى بمناسبة ما يسمى "عيد المساخر" (البوريم) اليهودى الذى يبدأ اليوم.
>وكانت المنظمات اليهودية المنضوية فى إطار "منظمات الهيكل المزعوم" دعت أنصارها للمشاركة اليوم وغداً الخميس فى اقتحامات واسعة للأقصى بهدف إقامة احتفالات خاصة بـ"عيد المساخر" وهو عبارة عن مهرجان لإحياء ذكرى إنقاذ اليهود من الإبادة أيام الإمبراطورية الفارسية ويتسم بالمرح وتتخلله الكرنفالات ويتم خلاله تبادل الزيارات والهدايا.

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مصر 365