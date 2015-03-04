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ضبط كميات كبيرة من التماثيل الفرعونية قبل تهريبها بدمياط

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ضبط كميات كبيرة من التماثيل الفرعونية قبل تهريبها بدمياط ضبط كميات كبيرة من التماثيل الفرعونية قبل تهريبها بدمياط
تمكن رجال مباحث مركز دمياط من ضبط سيارة ربع نقل بداخلها عدد من القطع الأثرية تعود للعصر الفرعونى، أثناء تواجدها بطريق الميناء.

وكانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث مركز شرطة كفر البطيخ مفادها قيام "محمود إبراهيم .ع" 37 سنة، مستأجر مخزن للشركة المتحدة للخدمات البترولية بطريق ميناء دمياط دائرة المركز بحيازة قطع يشتبه أن تكون أثرية.

وبتقنين الإجراءات وبالانتقال للمكان المشار إليه تم ضبط السيارة رقم ب ف ر 9741 ربع نقل دبل كابينة بداخلها كرتونة بها الآتى: عدد (10) تماثيل فرعونية كبيرة الحجم أشكال مختلفة، وعدد (54) تمثالا فرعونيا صغير الحجم، أشكال مختلفة، وعدد (11) قطعة فخار، وعدد (72) قطعة كسر تمثال، وعدد (5) قطع فرعونية صغيرة مختلفة الشكل، وعدد (550) قطعة خرز أثري، وجميع تلك التماثيل والأشكال مصنوعة من الحجارة.

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات وكلفت إدارة البحث الجنائى بسرعة استكمال الفحص، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 777 إدارى مركز شرطة كفر البطيخ لسنة 2015م.


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