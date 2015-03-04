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ضبط متهم مطلوب ضبطه في قضية أحداث سجن بورسعيد وبحوزته سلاح ناري

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ضبط متهم مطلوب ضبطه في قضية أحداث سجن بورسعيد وبحوزته سلاح ناري ضبط متهم مطلوب ضبطه في قضية أحداث سجن بورسعيد وبحوزته سلاح ناري

 

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد، من ضبط المتهم كريم محمود عبد العزيز ـ مقيم دائرة قسم العرب – مطلوب ضبطه واحضاره فى قضية أحداث سجن بورسعيد  .

و كان الممتهم قد سبق اتهامه فى  8 قضايا “سلاح بدون ترخيص – ضرب – آداب عامة”، وبتفتيشه عُثر بحوزته على سلاح ناري عبارة عن “فرد خرطوش” عيار 12 مم محلى الصنع وطلقة من ذات العيار .

ويأتي ذلك فى ضوء قرار  المستشار رئيس محكمة الجنايات فى القضية رقم 4057/2014 جنايات الشرق المعروفة إعلامياً بقضية أحداث سجن بورسعيد، والخاص بضبط وإحضار المتهمين الوارد أسمائهم بأمر الإحالة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على المحكمة المختصة .

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