ضبط متهم مطلوب ضبطه في قضية أحداث سجن بورسعيد وبحوزته سلاح ناري

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد، من ضبط المتهم كريم محمود عبد العزيز ـ مقيم دائرة قسم العرب – مطلوب ضبطه واحضاره فى قضية أحداث سجن بورسعيد .

و كان الممتهم قد سبق اتهامه فى 8 قضايا “سلاح بدون ترخيص – ضرب – آداب عامة”، وبتفتيشه عُثر بحوزته على سلاح ناري عبارة عن “فرد خرطوش” عيار 12 مم محلى الصنع وطلقة من ذات العيار .

ويأتي ذلك فى ضوء قرار المستشار رئيس محكمة الجنايات فى القضية رقم 4057/2014 جنايات الشرق المعروفة إعلامياً بقضية أحداث سجن بورسعيد، والخاص بضبط وإحضار المتهمين الوارد أسمائهم بأمر الإحالة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على المحكمة المختصة .