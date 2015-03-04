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بالصور..ضبط ورشة تصنيع أسلحة بعين شمس

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بالصور..ضبط ورشة تصنيع أسلحة بعين شمس بالصور..ضبط ورشة تصنيع أسلحة بعين شمس

ضبط ورشة تصنيع أسلحة بعين شمس

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة عين شمس مفادها قيام المدعو”أشرف مجدي محمد أحمد” 43 عاما عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول ، والسابق اتهامه في القضية رقم” 570/2007م” المرج سلاح أبيض بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية كائنة بشارع عبد الغني السيد دائرة القسم ،عقب استصدار إذن من النيابة العامة أمكن ضبطه وعثر داخل الورشة على المضبوطات التالية  ”عدد 4 سلاح ناري فرد خرطوش عيار 12 مم وعدد 9 طلقات من ذات العيار”.

و”عدد 15 قطعة حديدية معدة لتصنيع الأسلحة ، وعدد 18 قطعة تتك ،وعدد 14 قطعة سقاطة ،وعدد 10 مقبض ،وعدد 8 سوستة عدد 2 بيت نار”.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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