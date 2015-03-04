بالصور..ضبط ورشة تصنيع أسلحة بعين شمس

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة عين شمس مفادها قيام المدعو”أشرف مجدي محمد أحمد” 43 عاما عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول ، والسابق اتهامه في القضية رقم” 570/2007م” المرج سلاح أبيض بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية كائنة بشارع عبد الغني السيد دائرة القسم ،عقب استصدار إذن من النيابة العامة أمكن ضبطه وعثر داخل الورشة على المضبوطات التالية ”عدد 4 سلاح ناري فرد خرطوش عيار 12 مم وعدد 9 طلقات من ذات العيار”.

و”عدد 15 قطعة حديدية معدة لتصنيع الأسلحة ، وعدد 18 قطعة تتك ،وعدد 14 قطعة سقاطة ،وعدد 10 مقبض ،وعدد 8 سوستة عدد 2 بيت نار”.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.