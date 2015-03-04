بالصور .. محافظ أسيوط يناقش مشاركة بنك الطعام في تطوير القرى الأكثر فقراً

استقبل المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط مسئولي بنك الطعام برئاسة شيرين عقل مدير إدارة المشروع لتطوير القرى، لمناقشة المشاركة والاستمرار في أعمال التطوير والتنمية التي يقوم بها في عدد من القرى الفقيرة بالمحافظةوذلك بحضور الدكتورة سحر عبدالجيد مستشار المحافظ لشئون المرأة ومصطفى ابوغدير مستشار المحافظ للشئون الاجتماعية .

واستمع المحافظ للأعمال التي يقوم بها بنك الطعام والذي يشمل محاور للتنمية منها إعادة تجهيز وتطوير الوحدات الصحية وإمدادها بالأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة توصيل مياه شرب نظيفة لغير القادرين وتطوير الوحدات البيطرية بالقرى وتفعيل المجتمع المدني للتنمية من خلال توعية وتدريب وتنشيط مشروعات الجمعيات الأهلية بالقرى وحملات التوعية فى المجالات المختلفة وتقديم القوافل الطبية وقوافل الخير وتقديم مشروعات صغيرة للأسر الأكثر احتياجاً في القرى .

وأوضح الدسوقي، أهمية التدريب المهني للشباب وتأهيلهم للعمل فضلاً عن تبادل الأفكار والتسويق لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتم تنفيذها مطالباً بمناقشة كافة الخطوات والمقترحات بتنفيذ التدريب ليكون موثقاً من جهات معتمدة حتى يستفيد منه المتدرب من الشباب مؤكداً على أهمية دور المجتمع المدني في التعاون مع الحكومة لتقديم خدمات للمواطنين خاصة في الصعيد.

وأضافت شيرين عقل مدير إدارة المشروع لتطوير القرى ببنك الطعام أنه سيتم اختيار القرى التي سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظة مشيرة إلى أن بنك الطعام المصري بالتعاون مع شركة كوكاكولا العالمية قد نفذ العام الماضي عدد من أعمال التطوير والتنمية بالمحافظة وذلك بـ 4 قرى ذات الاحتياج الشديد وهي قرى (بصره و الفيما وبني مر و بني محمديات) .