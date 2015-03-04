البحرية الإسرائيلية تطلق النار على صيادين فلسطينيين قبالة شاطئ غزة

أطلقت البحرية الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، النار على مراكب صيادين فلسطينيين، قبالة بحر منطقة السودانية، شمال غرب مدينة غزة، نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن بحرية الاحتلال، التي تجوب البحر قبالة شواطئ غزة، أطلقت النار على عدد من مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية، وهم على بعد ستة أميال بحرية، ما أدى إلى تضرر مركب صيد، واضطرار الصيادين لترك المكان والهروب إلى الشاطئ.

وتتعمد بحرية الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصيادين في بحر غزة بشكل يومي، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد