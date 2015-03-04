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رشح الأنف مؤشر للإصابة ببعض الأمراض

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رشح الأنف مؤشر للإصابة ببعض الأمراض رشح الأنف مؤشر للإصابة ببعض الأمراض
أرسل قارئ يسأل: هل رشح الأنف بكثافة مؤشر للإصابة ببعض الأمراض؟

رشح الأنف


>يجيب الدكتور فادى سمير لوقا، استشارى أمراض الأنف والأذن والحنجرة بالمعهد القومى للسمع والكلام، قائلا "رشح الأنف عبارة عن إفرازات لونها شفافا تخرج من الأنف عندما يكون الأشخاص مصابين بـ(نزلة برد) أو الأنفلونزا أو التعرض لتيارات هواء شديدة".

مؤشرات يعكسها رشح الأنف


>وأشار د.فادى إلى أن إفرازات الأنف أو ما يطلق عليه رشح الأنف قد يكون فى بعض الحالات الأخرى مؤشرا للإصابة بأمراض أهمها:

1- التهاب الجيوب الأنفية:


>فى حالة إذا كانت الإفرازات كثيفة ويصاحبها رائحة كريهة أو آلام بالأنف أو الشعور بالصدع، أو عدم القدرة على التنفس بسهولة، فهذه دلالة على إصابة الشخص بالتهاب الجيوب الأنفية.

2- قصور بالجمجمة


>وفى حالة إذا كان الرشح بصورة مكثفة وبصفة مستمرة، وسبق للشخص إجراء عملية جراحية بالرأس من قبل، فيجب عليه الذهاب على الفور إلى الطبيب، لأنه قد يكون دليل على قصور بالجمجمة.

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