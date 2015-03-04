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ضبط 3 أشخاص حاولوا اغتيال نائب سابق بالمنيا

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ضبط 3 أشخاص حاولوا اغتيال نائب سابق بالمنيا ضبط 3 أشخاص حاولوا اغتيال نائب سابق بالمنيا

صورة أرشيفية

 

تعرض النائب السابق عن الحزب الوطني علاء حسانين والمعروف إعلاميا بنائب العفاريت لمحاولة اغتيال، حيث اعترض طريقه شخصين، والقيا عليه زجاجات مولوتوف أثناء تواجده بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب المحافظة إلا أنه تمكن من الفرار.

كان اللواء محمد صادق الهلباوي مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقى إخطار من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائي بورود بلاغ من علاء حسانين النائب البرلماني السابق عن الحزب الوطني المنحل بقيام مجهولين باعتراض طريقه وإلقاء زجاجات المولوتوف على سيارته أثناء سيرة بقرية دلجا.

وتوصلت تحريات البحث الجنائي التي أجراها الرائد محمد غزال رئيس مباحث ديرمواس والرائد محمود الجبالي والنقيب علاء البرادعي معاون المباحث توصل إلى قيام كل من أحمد،ر 44 سنة بتحريض كل من أحمد،م 44 سنة موظف وحسام، 28 سنة عاطل لإلقاء المولوتوف عليه لوجود خلافات مالية بين نائب العفاريت والمحرض الذي استغل رفض النائب السابق توظيف المتهم الثاني ومماطلته له فقام بتحريضه للتخلص منه إلا إنه تمكن من الهرب، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابه العامة.

 

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