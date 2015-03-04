كوبر يحبط رغبة مصر في المشاركة بكأس إفريقيا للمحليين

كان اتحاد الكرة يتطلع للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية للمحليين، إلا أن هناك عاملين أوقفا هذه الرغبة.

وأوضح خالد لطيف عضو اتحاد الكرة أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأوليمبي كان مقتنعًا بالمشاركة في هذه المسابقة.

وأشار لطيف إلى أن استكمال بطولة الدوري، وضغط جدول المباريات، لن يسمح بوجود وقت كاف للعب كأس أفريقيا للمحليين.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "كذلك أصبح للمنتخب الأول مديرًا فنيًا أجنبيًا، وأعتقد أن كوبر يريد استغلال المباريات المدرجة في الأجندة الدولية فقط".

وأكد لطيف أنه كان يتمنى أن تشارك مصر في كأس إفريقيا للمحليين لأول مرة في حالة عدم استئناف بطولة الدوري التي توقفت منذ حادثة إستاد الدفاع الجوي.