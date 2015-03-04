عضو الجبلاية: نجاح هيكتور كوبر؟ تكرار تجربة البدري وحسام حسن

أكد خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الجديد للمنتخب أمامه تحدٍ كبير لتحقيق النجاح مع مصر.

وقال لطيف: "الرهان الأكبر للحكم على نجاح هيكتور كوبر، هو مدى استغلاله للاعبين المهاريين، لأن المواهب في الكرة المصرية باتت قليلة".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "لقد نجح حسام البدري في هذا التحدي، وكون فريقًا جيدًا للمنتخب الأوليمبي".

وتابع: "وكرر حسام حسن نفس الأمر عندما كان مدربًا للزمالك في 2011، حيث استغل شيكابالا والمحمدي، وقام بتصعيد عمر جابر ومحمد إبراهيم".

وأتم: "كنت مقتنعًا أن المدرب المصري هو الأفضل للمنتخب، وأتمنى أن يكون التعاقد مع هيكتور كوبر هو القرار الأصح".