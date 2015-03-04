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عضو الجبلاية: نجاح هيكتور كوبر؟ تكرار تجربة البدري وحسام حسن

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عضو الجبلاية: نجاح هيكتور كوبر؟ تكرار تجربة البدري وحسام حسن عضو الجبلاية: نجاح هيكتور كوبر؟ تكرار تجربة البدري وحسام حسن

أكد خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الجديد للمنتخب أمامه تحدٍ كبير لتحقيق النجاح مع .

وقال لطيف: "الرهان الأكبر للحكم على نجاح هيكتور كوبر، هو مدى استغلاله للاعبين المهاريين، لأن المواهب في الكرة المصرية باتت قليلة".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "لقد نجح حسام البدري في هذا التحدي، وكون فريقًا جيدًا للمنتخب الأوليمبي".

وتابع: "وكرر حسام حسن نفس الأمر عندما كان مدربًا للزمالك في 2011، حيث استغل شيكابالا والمحمدي، وقام بتصعيد عمر جابر ومحمد إبراهيم".

وأتم: "كنت مقتنعًا أن المدرب المصري هو الأفضل للمنتخب، وأتمنى أن يكون التعاقد مع هيكتور كوبر هو القرار الأصح".

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