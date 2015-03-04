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اتحاد الكرة: مدرب المنتخب قد يكون شخص أخر غير كوبر

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اتحاد الكرة: مدرب المنتخب قد يكون شخص أخر غير كوبر اتحاد الكرة: مدرب المنتخب قد يكون شخص أخر غير كوبر

صرح محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري أن منتخب قد يقوده مدير فني آخر غير الأرجنتيني هيكتور كوبر.

ويأتي ذلك بعد إعلان اتحاد الكرة اتفاقه مع كوبر من أجل خلافة شوقي غريب في قيادة الفراعنة.

ولكن الشامي أكد أن المفاوضات قد تفشل مع كوبر، مما يعني لجوء اتحاد الكرة لمدرب أخر من أجل تولي مهمة المصري.

في تصريحات لإحدى القنوات الرياضية المصرية قال الشامي:"إذا فشلت المفاوضات مع كوبر، لن يكون البديل مصري".

واستدرك"في حال عدم موافقة كوبر، آلان جيريس هو من سيتولى المنتخب".

وأضاف"التصويت الذي قام به مجلس إدارة اتحاد الكرة وضع كوبر في المرتبة الأولى يليه جيريس ثم فرانك ريكارد، لن يكون البديل مصريا في حال فشل المفاوضات".

وأتم"نحن الآن نتفاوض بشكل مباشر مع كوبر، ونتمنى من الجميع مساندة المنتخب في الفترة المقبلة".

ويذكر أن آخر مدرب أجنبي تولى تدريب منتخب مصر هو الأمريكي بوب برادلي، والذي فشل في التأهل لمنافسات كأس العالم 2014 بعد الخسارة أمام غانا 6-1 في كوماسي والفوز في القاهرة 2-1.

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