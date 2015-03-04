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التعليم : بدء امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 6 يونيو المقبل

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وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

 

أصدر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم القرار رقم 90 بشأن مواعيد امتحانات الشهادات العامة (الثانوية العامة والدبلومات الفنية).

ونص القرار الوزارى، حسب بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، في مادته الأولى على أن تُعقد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية التى تنظمها، وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسى 2014 / 2015 فى جمهورية العربية فى المواعيد الموضحة بالجدول الآتى.

وشمل القرار فى مادته الثانية على أن يكون توزيع المواد الدراسية على أيام الامتحان وفقًا لجدول الامتحان الخاص بكل من شهادة الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية، على أن يستمر سير الامتحان أيام العطلات الرسمية إذا ما اعترضت سيرها، فيما عدا أيام الجمع.

 

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