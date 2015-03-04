وصول 60 ألف طن بوتاجاز وبضائع لموانئ السويس

أكد عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن موانئ السويس استقبلت اليوم الأربعاء، 60 ألف طن بوتاجاز وبضائع، موضحاً أن ميناء الزيتيات استقبل السفينة مصر جاز وعلى متنها 6 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

وأضاف "مصطفى"، فى بيان إعلامى، أن ميناء الأدبية استقبل اليوم 40 ألف طن حديد وبضائع صب قادمة من شرق آسيا.

وأشار المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إلى أن ميناء الغردقة يستعد اليوم لسفر أولى رحلات الركاب بمغادرة 900 راكب على متن العبارة مسرة، عقب إعادة فتحها أمام الحركة الملاحية بعد توقف لمدة أربعة أيام متتالية.

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة ويسترن هوستون وعلى متنها 30 ألف طن ألومنيوم قادمة من أمريكا، ويتم استئناف الحركة الملاحية بين ميناءى سفاجا ضبا عقب فتح ميناء ضبا السعودى بعد تحسن الأحوال الجوية، حيث يغادر الميناء اليوم 224 شاحنة، من خلال رحلات للعبارة أمانة وعلى متنها 297 راكبا و32 شاحنة و2 سيارة، والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 60 شاحنة والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 102 شاحنة والسفينة طابا وعلى متنها 31 شاحنة .

ويستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة امتى أم هوستن وعلى متنها 998 طن فينيل اسيتات قادمة من سنغافورة، بينما يغادر الميناء السفينة فوجى فانتازيا وعلى متنها 22 ألف طن فوسفات صب متجهة إلى ينبع، كما يستعد ميناء الزيتيات اليوم لاستقبال السفينة مصر جاز وعلى متنها 6500 طن قادمة من ميناء ينبع السعودى، على جانب آخر يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة الفيروز وعلى متنها 250 سيارة قادمة من جدة كما يغادر الميناء السفينة دودو وعلى متنها 6 آلاف طن بضائع عامة متجهة إلى جدة .

ويغادر ميناء السخنة اليوم سفينة الحاويات كوتا كاهايا وعلى متنها 473 حاوية بوزن 8992 طن متجهة إلى العقبة، يستقبل ميناء نويبع اليوم العبارة آيلة وعلى متنها 291 راكبا و9 شاحنات و6 سيارات والسفينة بريدج وعلى متنها 53 شاحنة .

ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 41 سائحا إلى ومن الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية وممارسة رياضة الغوص .

واستقبل ميناء نويبع أمس الثلاثاء العبارة آيلة وعلى متنها 471 راكبا منهم 81 معتمرا و2 باص عمرة و17 سيارة والسفينة سينا وعلى متنها 45 راكبا و13 برادا والسفينة بريدج وعلى متنها 22 برادا و1 تريلا، كما غادر الميناء السفينة سينا وعلى متنها 323 راكبا و46 برادا و16 تريلا خلال رحلتى سفر لها والسفينة بريدج وعلى متنها 35 برادا و14 تريلا والعبارة آيلة وعلى متنها 885 راكبا منهم 272 معتمرا و6 باص عمرة و6 سيارات و1 تريلا.

شهد ميناء شرم الشيخ بالأمس مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 58 سائحا إلى ومن الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية وممارسة رياضة الغوص.

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