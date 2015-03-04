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محافظ دمياط: نشارك فى مؤتمر مارس بمشروعى الصيد بعزبة البرج وفندق اللسان

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محافظ دمياط: نشارك فى مؤتمر مارس بمشروعى الصيد بعزبة البرج وفندق اللسان محافظ دمياط: نشارك فى مؤتمر مارس بمشروعى الصيد بعزبة البرج وفندق اللسان
قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، إنه يسعى فى المقام الأول لخدمة المواطن البسيط والفقير، لأن الغنى له أكثر من طريقة لقضاء مصالحه الشخصية.

وأضاف محافظ دمياط، خلال لقائه الأول بمراسلى الصحف والقنوات الفضائية: "أننى أتق الله أولا فى المواطن لأن من حق كل مواطن فى بعد ثورة 30 يونيو أن يشعر أن تراه وتستجيب لمطالبه، وتتواصل معه بشكل مباشر، مضيفا أن مصر تمر الآن بفترة من أصعب فترات حياتها، وعلى الجميع أن يخلص فى عمله وأن يتق الله".

وأكد طه أن دور الشباب لابد أن يكون دورًا فعالًا، وكذلك لابد من التدريب على الإدارة لأنها علم ولم تعد فهلوة، مضيفًا أنه جارى تنفيذ 12 مشروعًا بالصرف الصحى ومياه الشرب، فضلًا عن تنفيذ مشروع تركيب أعمدة الإنارة فى المناطق الضرورية.

وأشار إلى أن دمياط ستشارك فى المؤتمر الاقتصادى بمشروعين، هما مشروع ميناء الصيد بعزبة البرج ومشروع فندق اللسان العالمى، كما أعلن أنه جارى طرح عدة مشاريع استثمارية جديدة مثل مشروع تدوير القمامة والملاحات، ومشاريع تطوير الخدمات العامة مثل تركيب الغاز والقرى الأولى بالرعاية، مؤكدًا أنه جارى تنفيذ معرض للأثاث الدمياطى فى محافظتى المنيا وبنى سويف.

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