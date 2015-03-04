وكيل التربية والتعليم بكفر الشيخ يعاين مواقع 4 مدارس للعمل العام الدراسى القادم

تفقد المهندس حسن دخيل وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ وعلى صالح مدير عام إدارة برج البرلس التعليمية، مواقع 4 مدارس جديدة ستبدأ بها الدراسة العام الدراسى القادم.

كما تفقد وكيل الوزارة مبنى الإدارة التعليمية ملحق بمدرسة محمد الحسانين الإعدادية ببرج البرلس وكرم مدير الإدارة المهندس حسن دخيل وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيح أثناء تفقده للإدارة.

أكد المهندس حسن دخيل أن المدارس التى سيتم إنشاءها وستعمل خلال العام الدراسى القادم هى البرج الرسمية للغات وفاطمة الزهراء الابتدائية والبرج الإعدادية وملحق 24 فصلا بمدرسة الشهيد حمدى الابتدائية.

وأضاف أن هناك اهتماما كبيرا من الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، والدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من انشاء المدارس الجديدة.