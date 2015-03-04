الأهلي: عاشور وتريزيجيه وحسين السيد دليل كفاءة جاريدو

واصل وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي الدفاع عن خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق، مؤكدًا أن المدرب الإسباني ساهم في طفرة فنية لعدد من اللاعبين.

وأوضح جمعة: "لدينا أمور فنية لا يذكرها الكثيرون لجاريدو، انظروا إلى حسام عاشور وتريزيجيه وحسين السيد، لقد ساهم المدرب الإسباني في تطوير مستواهم كثيرًا".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "عاشور رغم أنه من عناصر الخبرة، ولكن كانت لديه بعض السلبيات، بدأ يتخلص منها، وأصبح من أهم لاعبي الفريق".

وواصل "الصخرة": "حسين السيد في بداية الموسم كان يتدرب ويذهب لمنزله دون المشاركة في المباريات، ولكنه التزم بتعليمات جاريدو ووضح عليه التطور، وتريزيجيه بات إضافة قوية رغم صغر سنه".

واختتم وائل جمعة: "هناك لاعبين آخرين يسيرون نحو التطور الفني مثل كريم بامبو ورمضان صبحي وإسلام رشدي".

ونجح جاريدو مع الأهلي في التتويج ببطولتين مع الأهلي بداية بالسوبر المصري ثم كأس الكونفدرالية، وخسر السوبر الإفريقي بركلات الترجيح.