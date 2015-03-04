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البدري يستعين بمنتخب الكرة النسائية لدراسة ملعب كينيا

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البدري يستعين بمنتخب الكرة النسائية لدراسة ملعب كينيا البدري يستعين بمنتخب الكرة النسائية لدراسة ملعب كينيا

سيضطر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لحل غير تقليدي في مباراة الإياب أمام كينيا في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية.

البدري ومعاونوه تم إبلاغهم بأن الاتحاد الكيني قرر بشكل مفاجيء نقل مباراة العودة من العاصمة نيروبي إلى مقاطعة أخرى تبعد 80 كيلومترًا.

وقال أيمن حافظ المدير الإداري للمنتخب الأوليمبي إن الجهاز الفني استعان بشرائط لمنتخب الكرة النسائية الذي خاض مباراة على نفس الملعب الجديد الذي نقلت إليه المباراة.

وأشار في تصريحات تليفزيونية إلى أن حسام البدري قرر نقل إقامة الفريق إلى فندق آخر، لتفادي الإرهاق، حيث يستغرق الذهاب من وإلى الملعب الجديد أكثر من ساعة ونصف.

وأوضح أيمن حافظ أن المباراة ستقام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت كينيا، الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم الأحد المقبل.

يُذكر أن الأوليمبي فاز في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة يوم الأحد الماضي بملعب "بتروسبورت".

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فيديو اليوم السابع

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