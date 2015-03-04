حسن فريد رشح الحضري مدربًا لحراس المنتخب مع كوبر

شهد منصب مدرب حراس المرمى بالجهاز الفني الجديد للمنتخب، مفاجأة بطلها حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة قبل الاستقرار على أحمد ناجي.

وأوضح خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: "كان هناك شبه إجماع من أعضاء المجلس على اختيار أحمد ناجي، لخبراته ونجاحاته".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "ولكن حسن فريد رشح عصام الحضري مدربًا لحراس المرمى، ولكن اتفقنا في النهاية على تعيين أحمد ناجي".

وتابع: "منصب مدرب الحراس يحتاج لبعض الخبرات، ويختلف عن مدير الكرة بالأندية الذي نجح به لاعبون بعد اعتزالهم فورًا مثل وائل جمعة وهادي خشبة".

وكان اتحاد الكرة أعلن عن إسناد مهمة المنتخب للمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لبعض الأندية الأوروبية العريقة أبرزها فالنسيا وإنتر ميلان.