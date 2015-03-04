اليوم .. بدء أعمال مؤتمر أسوان الدولي لمناقشة مشاكل مصر الإقتصادية‎

تبدأ اليوم أعمال المؤتمرالعلمى الدولى الأول لجامعة أسوان تحت عنوان” رؤية استراتيجية قومية لهندسة وبناء الاقتصاد المصرى ” بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والجامعة الحديثة للعلوم والتكنولوجيا ونادى الواى وتستمر أعمال المؤتمر اليوم وغدا تحت رعاية رئيس الوزراء واللواء مصطفى يسرى محافظ اسوان وبرئاسة د.منصور كباش رئيس جامعة اسوان.

وقال أن المؤتمر يأتى فى اطار​ ​تطبيق نظرية الجغرافيا السياسية وان هناك مشاركة جادة للمحافظات النائية وأنها ليست بعيدة عن مشاكل وهموم الوطن كما انه سيكون تمهيدا للمؤتمر الاقتصادى الدولى الذى سيعقد فى مارسفى شرم الشيخ حيث أن توصيات هذا المؤتمر ستكون جاهزة أمام المؤتمر الاقتصادى الدولى للاستفادة منها.

وأضاف الدكتور علاء رزق نائب رئيس المؤتمر ان المؤتمر سيتضمن 8 جلسات الجلسة الأولى استراتيجية حقيقية لصناعة السياحة فى مصر برئاسة محافظ أسوان اللواء مصطفى يسرى والمهندس سامى أرميا رئيس جمعيات نادى الشبان المسيحية والجلسة الثانية بعنوان (استراتيجية النقل فى مصر وركائز التنمية ) برئاسة د.عصام شرف رئيس وزراء مصر واللواء د.منصور الهلباوى رئيس الشركة القابضة للنقل البرى السابق ود.اسماعيل عبد الغفار رئيس أكاديمية النقل البحرى ود.اسماعيل عثمان رئيس شركة المقاولين العرب.

والجلسة الثالثة عن الاصلاح التشريعى والتغيير المنشود لدور الدولة برئاسة د.أحمد جمال الدين موسى ود.رابح رتيب نائب رئيس جامعة بنى سويف ود.هالة عثمان المحكم الدولى والجلسة الرابعة بعنوان الأجهزة المركزية الرقابية فى مصر ومتطلبات الحوكمة برئاسة أبو بكر الجندى أما الجلسة الخامسة فسيكون عنوانها تحديث العنصر البشرى كأساس للتنمية لأن العنصر البشرى هو الاضافة الحقيقية للاقتصاد برئاسة د.سلطان أبو على ود.جيهان عقل ود.نجوى خشبة والاعلامى عبدالله حامد.

والجلسة السادسة تتناول المشروعات الصغيرة والاختلالات الاقتصادية برئاسة أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ود.سليمان مصطفى نائب رئيس جامعة بنها أما الجلسة قبل الأخيرة فتتناول مقاومة التهميش من خلال مناقشة أزمة سد النهضة ويرأسها د.مغاورى شحاته واللواء د.طلعت موسى أما الجلسة الثامنة فستكون بعنوان الطاقة ومستقبل التنمية فى مصر برئاسة الفريق حسام خير الله والخبير الاقتصادى والخبير الاقتصادى د.رشاد عبده.