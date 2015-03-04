وصول 900 راكب ميناء الغردقة و250 سيارة تغادر لـ “بور توفيق “

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء الغردقة يستعد اليوم لسفر أولى رحلات الركاب بمغادرة 900 راكب على متن العبارة مسرة و ذلك عقب إعادة فتحها أمام الحركة الملاحية و بعد توقف لمدة 4 أيام متوالية.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة ويسترن هوستون و على متنها 30 ألف طن ألومنيوم قادمة من أمريكا، كما يتم استئناف الحركة الملاحية بين مينائى سفاجا ضبا عقب فتح ميناء ضبا السعودى بعد تحسن الأحوال الجوية حيث يغادر الميناء اليوم 224 شاحنة و ذلك من خلال رحلات للعبارة أمانة و على متنها 297 راكب و 32 شاحنة و 2 سيارة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 60 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 102 شاحنة و السفينة طابا و على متنها 31 شاحنة .

ويستعد ميناء الأدبية لاستقبال السفينة ا متى ام هوستن، وعلى متنها 998 طن فينيل اسيتات قادمة من سنغافورة بينما يغادر الميناء السفينة فوجى فانتازيا و على متنها 22 ألاف طن فوسفات صب متجهة إلى ينبع .

ويستقبل ميناء الزيتيات اليوم السفينة مصر جاز و على متنها 6500 طن قادمة من ميناء ينبع السعودى ، على جانب أخر يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة الفيروز و على متنها 250 سيارة قادمة من جدة كما يغادر الميناء السفينة دودو و على متنها 6 الاف طن بضائع عامة متجهة الى جدة .

ويغادر ميناء السخنة اليوم سفينة الحاويات كوتا كاهايا و على متنها 473 حاوية بوزن 8992 طن متجهة الى العقبة ، يستقبل ميناء نويبع اليوم العبارة ايلة و على متنها 291 راكب و 9 شاحنة و 6 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 53 شاحنة .

ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة وصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 41 سائح إلى ومن الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية و ممارسة رياضة الغوص .

استقبل ميناء نويبع بالأمس العبارة ايلة و على متنها 471 راكب منهم 81 معتمر و 2 باص عمرة و 17 سيارة و السفينة سينا و على متنها 45 راكب و 13 براد و السفينة بريدج و على متنها 22 براد و 1 تريلا كما غادر الميناء السفينة سينا و على متنها 323 راكب و 46 براد و 16 تريلا خلال رحلتى سفر لها و السفينة بريدج و على متنها 35 براد و 14 تريلا و العبارة ايلة و على متنها 885 راكب منهم 272 معتمر و 6 باص عمرة و 6 سيارة و 1 تريلا .

شهد ميناء شرم الشيخ بالأمس مغادرة و وصول السفينة نيوتاليس و على متنها 58 سائح إلى و من الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية و ممارسة رياضة الغوص .