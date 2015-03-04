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“صوت مصر” : شومان يمارس التدليس على شيخ الأزهر في قضية أبناء الأزهر بالخارج

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“صوت مصر” : شومان يمارس التدليس على شيخ الأزهر في قضية أبناء الأزهر بالخارج “صوت مصر” : شومان يمارس التدليس على شيخ الأزهر في قضية أبناء الأزهر بالخارج

سيد مسعود القيادى بالحركة أثناء لقائه مع الدكتور عباس شومان

اتهمت حركة صوت فى الخارج  الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف بممارسة التدليس بشأن قضية 8 ألاف من أبناء الازهر بالخارج ، حيث يقوم بتوصيل معلومات مغلوطة إلى الإمام الأكبر شيخ الأزهر ويبذل جهودا مستميته لتشتيت وتشريد 8 ألاف من أبناء الازهر بالخارج وعدم الموافقة على منحهم 3 سنوات إضافية أو تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم “4/7/6/13″ بشان الإجازات والإعارات.

والذى يقضى بعدم رفض أى طلب للإجازة والإعارة بحجه عدم توافر البديل وكما هو موضح فى الكتاب الدورى للسيد وزير التنمية الإدارية رقم “15″لسنة 2006.

وكشفت الحركة لأول مرة عن لقاء تم منذ أيام بين المهندس سيد مسعود القيادي فى الحركة والدكتور عباس شومان أثناء مشاركة شومان فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حيث ناشده المهندس السيد مسعود الاستجابة لمطالب أبناء الأزهر فى الخارج ، إلا إن الأخير أكد رفضه لمطالبهم وإن عليهم أن يصمتوا وهو الأمر الذى رفضه المهندس السيد مسعود القيادى فى الحركة مؤكدا له احترام الحركة له لكنها لن تتوقف أبدا عن الدفاع عن حقوق 8 ألاف من أبناء الأزهر بالخارج وتأكيدا لهذا اللقاء ننشر صورة المهندس سيد مسعود القيادى بالحركة أثناء لقائه مع الدكتور عباس شومان حسب ماذكر البيان الصادر عن الحركة.

 

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