"تمريض القناة" تنظم زيارة تثقيفية لمدرسة عاطف بركات بالإسماعيلية

نظمت كلية التمريض بجامعة قناة السويس ندوة تثقيفية بمدرسة عاطف بركات الابتدائية، من أجل توعية طلاب المدرسة بعدد من الموضوعات التى يمكن أن يواجها الطلاب، خلال حياتهم اليومية.

يأتى نشاط مركز صحة المجتمع تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وإشراف الدكتور كمال شاروبيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة سمية أبو عبده عميد كلية التمريض، وذلك فى إطار حرص الجامعة على خدمة المجتمع الخارجى خاصة المدارس وإفادة طلاب المدارس من الكوادر الموجودة بالجامعة متمثلة فى أعضاء هيئة التدريس.

وضمت المجموعة التى توجهت إلى المدرسة كل من الدكتورة سمر محمد والدكتور محمد سعد بكلية التمريض وعدد من طلاب الفرقة الرابعة الذين يدرسون صحة المجتمع، وتناولت الندوة الإسعافات الأولية والإصابات التى يمكن أن يتعرض لها الطلاب خلال اليوم الدراسى، خاصة الكسور بجميع أنواعها والإغماءات المفاجئة التى يتعرض لها الطلاب وكيف يمكن أن يعالج الطلاب زملائهم بالمدرسة.

كما تناولت الندوة أيضا غسيل الأيدى والبكتيريا والأمراض التى يمكن أن تحدث إذا تجاهل الشخص غسيل اليدين وطرق غسل اليدين الصحيحة، وأهمية غسيل الأسنان، وأهمية الإفطار، كما ناقشت الندوة أهمية التكنولوجيا الحديثة مثل الكمبيوتر والإنترنت وكيفية استخدامها فى كل ما يفيد وينفع الوطن والمجتمع والحد من الألعاب الإلكترونية التى تقلل من صحة الإنسان وتهدر الكثير من الوقت.

وقالت الدكتورة هبة القطب مدير مركز صحة المجتمع بكلية التمريض إن الكلية سوف تنظم زيارة أخرى غدا إلى نفس المدرسة، من أجل مناقشة موضوعات أخرى مهمة يجب أن يتعرف عليها الطلاب فى هذه السن المبكرة، لافتة إلى أن المركز ينظم عدداً من الدورات التدريبية داخل الجامعة وخارجها فى التمريض لممرضى المستشفيات المختلفة وأن هذه الدورات مستمرة على مدار العام.