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إخلاء حى شرق سوهاج عقب العثور على جسم غريب خلف المبنى

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إخلاء حى شرق سوهاج عقب العثور على جسم غريب خلف المبنى إخلاء حى شرق سوهاج عقب العثور على جسم غريب خلف المبنى
تمكنت إدارة المفرقعات بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد علاء الدين مدير الإدارة منذ قليل من التعامل مع جسم غريب عثر عليه خلف حى شرق سوهاج، وذلك بمدفع المياه وتفكيكه، حيث تبين أن الجسم عبارة عن زجاجة فارغة ملفوفة بشيكرتون ومثبت عليها ترانس تخرج منه بعض الأسلاك.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة النجدة بوجود جسم غريب خلف حى شرق سوهاج وتم إخلاء المجلس من العاملين فيه وتم استدعاء إدارة المفرقعات التى تعاملت مع الجسم بمدفع المياه وتفكيكه.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده العميد جلال أبوسحلى وكيل الإدارة والمقدم عمر مهران رئيس مباحث قسم ثان سوهاج بالعثور على جسم غريب ملفوف خلف حى شرق سوهاج وتم التعامل مع الجسم بمعرفة إدارة المفرقعات وتفتيته بمدفع المياه، وبفحصه تبين أن الجسم عبارة عن زجاجة ملفوفة بشكرتون ومثبت عليها ترانس تخرج منه أسلاك ولا يوجد بداخله أى مواد متفجرة.

وتم إخلاء حى شرق سوهاج من كافة العاملين وتم فحص المبنى بالكامل وفرض طوق أمنى بالمنطقة وتمشيطها بمعرفة الكلاب البوليسية والتأكد من خلوها من أى أجسام غريبة، جارى تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

تمكنت إدارة المفرقعات من التعامل مع جسم غريب عثر عليه خلف حى شرق سوهاج، وتفكيكه بمدفع المياه.

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مصر 365