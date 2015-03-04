وقفة احتجاجية أمام مستشفى العريش العام للإداريين والعمال مطالبين بصرف الحافز

نظم عدد من الإداريين والعمال بمستشفى العريش العام صباح اليوم، وقفة احتجاجية أمام بوابة المستشفى، مطالبين أن يشملهم قرار رئيس الوزراء الخاص بصرف كادر المهن الطبية للعاملين فى المناطق النائية.

وقال جمال توفيق رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالصحة بشمال سيناء، إنهم فوجئوا أمس بوصول قرار للمستشفى ينص على موافقة رئيس الوزراء على صرف كادر المهن الطبية للأطباء والممرضين والفنيين دون أن يشملهم القرار وجميعهم يتبعون قطاع الصحة.

وأضاف جمال توفيق رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالصحة بشمال سيناء أنهم نظموا اليوم، وقفة احتجاجية منظمة أمام المستشفى، مطالبين بتدخل وزير الصحة، وإعادة حقهم بصرف 150% حافز مناطق نائية وفقا لقرار من وزارة الصحة سبق صدوره تحت رقم 575 ثم توقف.

وأشار جمال توفيق رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالصحة بشمال سيناء إلى أن إجمالى عدد الإداريين والعمال بمستشفى العريش العام يصل إلى نحو 2000 موظف، إضافة إلى نحو 2000 آخرين موزعين بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية والمديرية والإدارات على مستوى المحافظة.

من جانبهم هدد المشاركون فى وقفة مستشفى العريش العام بالتوقف عن العمل والدخول فى إضراب مفتوح حال لم تلتفت وزارة الصحة إلى مطلبهم الذى قالوا إنه عادل وأنهم يعملون فى ظروف صعبة بالمحافظة.